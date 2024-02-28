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Общество

В мокшанской больнице начали менять окна

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В Мокшанской районной больнице в рамках капремонта занимаются заменой окон и отделкой стен. Их проводят в гинекологическом корпусе и хирургическом отделении.

В мокшанской больнице начали менять окна

«Обновления в здании уже радуют. Все мы с нетерпением ждем завершения ремонта, чтобы приступить к работе в свежем, отремонтированном корпусе и встретить пациентов в обновленных помещениях», - отметила главный врач больницы Елена Леошина.

В мокшанской больнице начали менять окна

Гинекологический корпус построен в 1976 году, здание с хирургическим отделением - в 1989-м. На их ремонт выделили более 75 млн рублей (67,5 млн - из федерального бюджета).

В мокшанской больнице начали менять окна

Строители работают с 9 января, они начинали со снятия старых напольных покрытий и демонтажа дверных проемов и приборов освещения.

Капремонт должен завершиться в 2024 году, сообщили в минздраве.

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Источник — фото областного минздрава
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