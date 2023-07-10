Областной праздник «Сабантуй» отменили из-за вспышки кори

10.07.2023 | 16:29

Областной праздник «Сабантуй», который предполагалось провести 15 июля в Городе Спутнике, не состоится из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сложившейся на территории села Средняя Елюзань.

«Также отменяется запланированный на этот день благотворительный концерт «Сабантуй - праздник для СВОих». Денежные средства за приобретенные билеты будут возвращены в полном объеме», - говорится в сообщении председателя Татарской культурно-национальной автономии Пензенской области Жиганши Туктарова.

Всех попросили отнестись к ситуации с пониманием и призвали беречь свое здоровье.

Ранее также пришлось отменить районный праздник «Сабантуй», который должен был проводиться в Средней Елюзани 1 июля. Сначала в качестве причины назвали неблагоприятные погодные условия, позже стало известно, что в селе с 30 июня объявлен режим ЧС из-за вспышки кори.

На 10 июля болезнь диагностировали у 31 человека, из них 26 - дети. При этом корь вышла за границы Средней Елюзани (два человека из группы контактных лиц выехали в Пензу и Кузнецк), но дальнейшего распространения не произошло.