Областной праздник «Сабантуй» отменили из-за вспышки кори

Областной праздник «Сабантуй», который предполагалось провести 15 июля в Городе Спутнике, не состоится из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сложившейся на территории села Средняя Елюзань.
«Также отменяется запланированный на этот день благотворительный концерт «Сабантуй - праздник для СВОих». Денежные средства за приобретенные билеты будут возвращены в полном объеме», - говорится в сообщении председателя Татарской культурно-национальной автономии Пензенской области Жиганши Туктарова.
Всех попросили отнестись к ситуации с пониманием и призвали беречь свое здоровье.
Ранее также пришлось отменить районный праздник «Сабантуй», который должен был проводиться в Средней Елюзани 1 июля. Сначала в качестве причины назвали неблагоприятные погодные условия, позже стало известно, что в селе с 30 июня объявлен режим ЧС из-за вспышки кори.
На 10 июля болезнь диагностировали у 31 человека, из них 26 - дети. При этом корь вышла за границы Средней Елюзани (два человека из группы контактных лиц выехали в Пензу и Кузнецк), но дальнейшего распространения не произошло.
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