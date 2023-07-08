Тихвинская ярмарка в Кузнецком районе собрала сотни гостей

08.07.2023 | 13:03

В субботу, 8 июля, 35-градусная жара не напугала жителей Пензенской области, решивших посетить Тихвинскую ярмарку.

Мероприятие проходит в музее-усадьбе А. Н. Радищева в Кузнецком районе. Оно привлекло сотни гостей.

Праздник начался с молебна в храме Преображения Господня, который расположен на территории музея, а после стартовали ярмарочные гулянья. Гостей привлекли торговые ряды, а также мастер-классы.

Развлекали участников праздника творческие коллективы из Пензы, Кузнецка, районов области и даже из других регионов РФ.

В центральной части территории музея развернули «сытные ряды». Больше всего внимания посетителей привлекла бесплатная окрошка. От солнца гости прятались в тени деревьев.

В этом году Тихвинская ярмарка примечательна тем, что впервые за много лет организовали экскурсию в закрытые ранее помещения храма.

Кроме того, гости мероприятия могут принять участие в конкурсе фотографий на тему «Веселые будни моей семьи» и побороться за приз от организаторов - чайный сервиз.

Тихвинская ярмарка ведет свою историю с XVIII века. В 1994-м было решено возродить традицию. Теперь мероприятие устраивается ежегодно.