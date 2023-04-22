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Культура

На чемпионат по уличным танцам в Пензу приехали 110 команд

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Шикарные репетиционные залы и дорогостоящие сценические костюмы не нужны - для занятий уличными танцами достаточно открытых площадок на свежем воздухе и желания. Одним из самых популярных стилей в Пензе можно назвать хип-хоп.

«Когда мы танцуем, мы чувствуем какую-то свободу, расслабление от проблем. Когда танцуешь, отбрасываешь все проблемы и становится легче», - рассказала участница чемпионата по уличным танцам Дарья Ладина.

В Пензе 9-й Всероссийский чемпионат UNIVERSAL BATTLE 2023, который проводит школа танцев Uni-Dance, в этом году собрал более 110 команд со всей страны.

«Шоу показывают в разных современных стилях, которые принято называть уличными: хип-хоп, брейкинг, krump, локинг, файтинг, vogue и многие другие», - уточнила представитель организаторов чемпионата Мария Кочеткова.

По опыту прошлых лет, пензенские уличные танцоры всегда занимали высшие призовые места. И в этом году они тоже рассчитывают на победу.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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