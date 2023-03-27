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Культура

В Пензе более 700 танцоров сразились на Battle Time

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Вице-президент союза развития современных танцев в России Евгения Глебова помнит, как новое танцевальное направление зарождалось в стране и в частности в Пензенской области.

«Хип-хоп - это яркий и мощный эмоциональный посыл от детей обществу. В 90-х годах, когда я собирала свою первую команду, я думала, что это веяние времени, что это ненадолго. Прошло уже 30 лет - все болеем», - подчеркнула Евгения Глебова.

Открытый региональный чемпионат по уличным танцам Battle Time лишь доказательство того, насколько популярен хип-хоп. В 2023 году в нем приняло участие рекордное количество танцоров - более 700.

Варвара Макарова движения заранее не учила и не знала, какую включат песню. Девушка выступила в номинации «соло».

«Все зависит от музыки. Чем она медленнее, тем ты плавнее, чем быстрее и чем больше битов, тем ты быстрее и больше такой дерзкий», - отметила Варвара.

Вместе с ней в финал прошла и Ульяна Федулаева. Победить не удалось - девушке досталась медаль за третье место. Но это танцовщицу не расстроило.

«Все хорошо, было прикольно. Тагир лучший! Это судья», - рассказала Ульяна Федулаева.

Ребят награждали в шести номинациях. Помимо солистов, выступили дуэты и команды.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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