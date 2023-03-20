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Культура

В Пензе устроили хоровой собор в память о церковном композиторе

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В этот раз в духовно-просветительском центре Спасского кафедрального собора было тихо, а музыка звучала там, где обычно проводят литургии. Впервые на Пензенской земле организовали хоровой собор в память о земляке, церковном композиторе Александре Никольском.

«Его музыка - яркий образец церковно-певческой культуры, целый пласт хоровых сочинений. В основном это церковные сочинения, они необыкновенно богаты по своему интонационному содержанию, написаны на тексты многих молитвословий», - отметил регент архиерейского мужского хора (г. Саратов) Александр Занорин.

Занорин - ректор Саратовской консерватории, которого специально пригласили в качестве дирижера.

В мероприятии приняли участие девять коллективов. Арсений Колесников уже два года поет в архиерейском детском хоре под регентством Марины Никитиной. А заняться церковным пением мальчик решил вслед за старшей сестрой.

«Ей уже 9. Я сказал: «Мам, ну почему Катя поет, я тоже хочу петь. Мама, разреши!» Я все наизусть выучил. Все в хоре очень добрые», - сообщил Арсений.

Программу составили произведения Никольского, которые считаются очень трудными для современных хоров. Традиционно его композиции исполняют большие коллективы, численностью от 30 человек.

«Надеюсь, что это станет для нас доброй традицией - устраивать такие соборы по крайней мере два раза в год. Потому что у нас в ноябре еще и память Александра Андреевича Архангельского, тоже мало того что знаменитого композитора, но еще и регента этого храма», - подчеркнул митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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