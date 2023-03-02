В Пензе мировые хиты из фильмов прозвучали по-новому

Гармоничное сочетание элементов академической музыки с популярной и электронной - все это неоклассика в исполнении коллектива Simple Music Ensemble. В Пензе прозвучали мировые хиты из фильмов в авторских аранжировках.
Музыканты, входящие в состав камерного коллектива, работают в оркестрах Теодора Курентзиса, Большого и Мариинского театров, Государственной академический симфонической капеллы.
После Пензы неоклассиков ждут в Саратове и Волгограде.
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