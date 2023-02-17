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Культура

Носорог на почтовой марке привел пензенцев в восторг

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«Просто чудо какое-то!» - такой возглас не раз прозвучал в зале краеведческого музея. Подобным образом собравшиеся отреагировали на потрясающее совпадение. Люди пришли сюда, чтобы принять участие в интересном мероприятии филателистов - гашении новых марок и конвертов первого дня.

«Они выпускают серию. Какая марка будет в этой серии, никто не знает до начала месяца. Было объявлено, что будет четыре марки, но в каком виде - всех ставили в неведение, как обычно. Они желают это держать в тайне», - отметил заместитель председателя регионального отделения Союза филателистов России Борис Москалев.

Только несколько дней назад местные филателисты узнали, что на одном из изображений будет шерстистый носорог. Скелет такого доисторического животного был найден на территории города осенью 2022 года.

Причем заявку на участие в акции пензенцы подавали еще полтора года назад, как будто предвидели сенсацию.

На конверте серии нарисован мамонт - подобный экспонат тоже есть в коллекции краеведческого музея. Из-за ярких совпадений гашение провели здесь.

Потом сотрудники музея рассказали собравшимся новости о Лукерье - найденном шерстистом носороге. Работа с костями еще продолжается, но через несколько месяцев здесь должен появиться новый экспонат.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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