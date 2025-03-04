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История

История Пензы: Со зданием, где располагается уникальный музей, возникла путаница

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 1983 году на улице Кирова был открыт уникальный Музей одной картины, единственный подобного рода музей в России и мире. Многие по ошибке считают, что он размещается в бывшем доме почтмейстера, однако это не так.

Долгое время обширным участком земли около Дворянского собрания владел сотрудник губернской администрации, коллежский асессор Егор Кудрявцев. Позже он подарил его своей дочери, которая удачно вышла замуж за офицера Алексея Николаевского.

Тот сделал блистательную карьеру.

Родился Алексей Петрович в семье священника, закончил духовное училище, отслужил в армии и - видимо, не зная, куда податься, - устроился в полицию. Начинал Николаевский простым постовым, но уже через несколько лет быстро пошел на повышение и вскоре получил свои первые офицерские погоны.

Когда он был еще молодым, женился на дочке дворянина (как раз той самой Кудрявцевой) и переехал на Троицкую (будущую улицу Кирова). А в 1872 году, уже в чине полковника, Николаевский получил должность полицмейстера, возглавив таким образом пензенскую полицию.

Так что здание музея - бывший дом полицмейстера, а не почтмейстера, как считалось долгие годы еще с советских времен. Потомки Николаевского, в том числе внуки, жили здесь вплоть до 20-х годов прошлого века, а потом продали усадьбу и переехали. Далее их следы, к сожалению, теряются.

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