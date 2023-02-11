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Культура

Зал детской художественной школы украсили картины педагогов

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Чаще всего выставочный зал детской художественной школы № 1 украшают картины учащихся: экзаменационные этюды, произведения для конкурсов и так далее. Теперь же во многих полотнах узнается рука опытного мастера. Преподаватели учебного заведения отобрали свои лучшие работы, в итоге получился богатый вернисаж.

«Очень необычно, потому что это первый раз, когда я увидела работы преподавателей. И, на самом деле, это, наверное, то, к чему надо стремиться», - отметила ученица ДХШ № 1 им. В. Е. Татлина София Лукидис.

«Очень красивые работы, узнаются почерки преподавателей. У всех очень хорошее качество, на высоком уровне», - оценила ученица ДХШ № 1 им. В. Е. Татлина Мария Кременцова.

«Хрупкая красота» - работа Дмитрия Гусынина. Натюрморт, который преподаватель писать не планировал, но однажды увидел довольно необычный сюжет.

«Гипсовую голову Аполлона случайно здесь кто-то разбил, она в библиотеке стояла, ее планировалось склеить. Я думаю: интересный образ такой, Аполлон - бог красоты вообще, искусства, и вот он разбит. То есть красоту создать сложно, а разбить легко», - подчеркнул преподаватель ДХШ № 1 им. В. Е. Татлина Дмитрий Гусынин.

Для учеников их преподаватели предстали в новом свете. Одно дело рассказывать, как правильно писать картины, другое - показать, на что способны сами.

«Точно так же не смогу. Может, моя реплика будет похожа, но лучше не будет», - рассказала ученица ДХШ № 1 им. В. Е. Татлина Ева Хавер.

Свое мастерство в этот вечер продемонстрировали и педагоги детской школы искусств «Весна». Преподаватели музыки читали стихи, исполняли песни и играли классические произведения.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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