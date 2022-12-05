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Культура

В Пензе показали комедию «Не в свои сани не садись»

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Не в свои сани не садись, намекнул классик русской драматургии 170 лет назад. За почти два века с момента создания Островским комедии кто только не ставил эту пьесу - живую, остроумную, яркую. Рискнула и режиссер зареченского ТЮЗа Наталья Кучишкина. Реализовать проект ей помог коллектив театра юного зрителя Пензы.

«Главная цель - раскрыть через материал что-то свое и то, что есть в актерах, добраться до человеческой сущности. Потому что Островский - это прежде всего разговор о людях. Хотелось, чтобы этот разговор о людях получился живым», - отметила режиссер-постановщик ТЮЗа Наталья Кучишкина (г. Заречный).

Премьера состоялась на сцене центра хоровой и вокальной культуры. Зал мгновенно влился в непринужденное течение пьесы, зрители грустили, смеялись, следя за душевными метаниями и форменными приключениями героев, в образы которых так органично вписались актеры.

«Мой персонаж борется за семью, за семейный уклад, и мне это достаточно близко. Так и должно быть в нашем мире», - рассказал актер ТЮЗа Сергей Тельнов (г. Пенза).

Ирония в соседстве с озорством, слезы в огранке юмора, много музыки - и ничуть не попраны идеи, заложенные Островским в комедию. В свои сани сели Наталья Кучишкина и коллектив пензенского ТЮЗа, они смогли сделать оригинальную постановку по пьесе русского классика.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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