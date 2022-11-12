В ККЗ «Пенза» прозвучали хиты Metallica в оркестровой обработке

12.11.2022 | 20:00

Проект Metallica Show в Пензу привезли столичный официальный трибьют-бенд Garage Dayz и музыканты симфонической капеллы из Чебоксар.

«Мы пытаемся воссоздать легендарный концерт 1999 года, который Metallica сыграла в Сан-Франциско с симфоническим оркестром. Они через 20 лет решились его повторить, а мы повторили раньше и уже сыграли больше 100 раз», - рассказал солист Алексей Марков.

Наконец очередь дошла до Пензы - здесь Garage Dayz впервые.

В 1999-м Metallica сыграла песни со всех вышедших на тот момент альбомов, выбрав их по принципу сочетания с оркестровой музыкой. Garage Dayz во многом придерживаются канонов, но кое-что аранжировали под себя, а также переложили некоторые композиции, которые их кумиры с оркестром не играли.

Музыкальная история каждого участника проекта началась задолго до его появления, у всех есть авторские релизы. Но именно в этом коллективе их объединило одно - любовь к творчеству американской метал-группы.

«Бывает такое, что я сыграл тур, 10 концертов подряд, потом возвращаюсь домой и по дороге из аэропорта все равно включаю Metallica, потому что мне нравится эта музыка», - пояснил Алексей Марков.

Пенза - только начало осеннего тура, а дальше Garage Dayz посетят еще 15 городов России.