Рок-группа «Колдстрим» привезла в Пензу «Капитализм»

24.10.2022 | 20:41

Пенза стала отправной точкой музыкального тура московской рок-группы «Колдстрим». В город на Суре они приехали с презентацией новой пластинки под названием «Капитализм».

«Это очень концептуальный альбом. Я сделала целую сеть постов, рассказывала, объясняла людям - о чем, как слушать правильно. Это альбом, который нужно слушать от начала и до конца. Пока ты послушаешь отдельную песню - не поймешь, о чем идет речь. Поэтому в двух словах сложно объяснить. Это одна большая история», - рассказала солистка группы «Колдстрим» София Карева.

Кстати, альбом создан краудфандингом, то есть на средства поклонников. И самыми активными спонсорами оказались участники именно пензенского фан-клуба.

«Колдстрим» - это смесь альтернативного рока и поп-панка. За время существования коллектива София вместе с остальными музыкантами написали уже четыре студийных альбома.

«Группе в этом году будет 11 лет. У нас все группы, которым меньше 20, считаются молодыми группами традиционно. Поэтому мы молодая группа», - объяснила София Карева.

Для зрителей прозвучали и знакомые хиты, но основную программу, конечно, составили новинки. К примеру, самый первый трек пластинки «Капитализм» «Я не слышу слово нет».