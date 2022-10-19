Культура

В спасском музее народного творчества обновили оборудование

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Подарок к 55-летнему юбилею - в музее народного творчества Спасского района обновили часть оборудования. Сделали это по одной из программ. Некоторые экспонаты в залах теперь размещены на современных стендовых витринах, для организации встреч, экскурсий приобретены сенсорный стол, интерактивная доска, микрофоны, колонки.

«Мероприятия стали проходить намного насыщеннее, намного живее, потому что, например, в зале абашевской игрушки рассказ экскурсовода сопровождается видеопоказом, видеофильмом. В зал воинской славы у нас также приобретены телевизор, проектор», - отметила директор музея народного творчества Спасского района Елена Бормашова.

Абашевская игрушка занимает особое место в музее. Еще предки в каждую фигурку закладывали особый смысл.

Владимир Ворожейкин в музей приезжает для проведения мастер-классов по изготовлению игрушки. Лепит и с детьми, и со взрослыми.

Хранитель фондов Валентина Сидорина настолько увлечена процессом, что со стороны можно подумать, будто в зале работает актриса театра, - так эмоционально повествует она о становлении Спасска, ровесника Пензы.

«Село назвали прекрасным именем Богданово - богом дано это село, монастырем. Стали сюда переселять крестьян монастырские служащие и построили маленькую церквушку, собор, Спасо-преображенский храм», - рассказала хранитель фондов музея народного творчества Спасского района Валентина Сидорина.

Таким образом, было два названия, одно сохранилось - Спасск. Историю с особым трепетом хранят в музее народного творчества.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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