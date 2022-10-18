В Пензе с новой программой выступила фолк-группа «Мельница»

18.10.2022 | 20:27

В зрительном зале Центра культуры и досуга собрались поклонники фолк-группы «Мельница». Коллектив не один раз выступал в городе на Суре и уже успел завоевать сердца пензенцев.

«Очень рады снова всех вас видеть! Мы приехали с совершенно новым туром, с новой программой под названием «Сердце ястреба», в которой вы услышите и новые треки, и увидите новые видео на старые и новые песни. Так что предлагаю всем вместе попытаться это сделать», - отметила солистка фолк-группы «Мельница» Хелависа.

Основатель и лидер группы «Мельница» Наталья О'Шей (выступает под псевдонимом Хелависа) - известная российская певица, автор многих композиций. За более чем 20-летнюю историю коллектив выпустил больше десятка альбомов, снял несколько клипов.

«Мельница» - лидер среди российских фолк-групп. В своих творческих экспериментах музыканты всегда ориентировались на культовые команды, такие как Rolling Stones, Led Zeppelin и другие.