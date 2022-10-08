Пензенский ансамбль «Зоренька» дал первый осенний концерт

08.10.2022 | 19:30

Концерт «Осенние выкрутасы» начали с летней композиции «Солнце над Барселоной» - так ансамбль «Зоренька» проводил жаркое время года и открыл новый творческий сезон.

«Осенью мы всегда вспоминаем своего руководителя, у него 1 октября был день рождения, так что очень много танцев из золотого фонда - постановки Юрия Ермолаевича Яничкина. Премьеры тоже подготовили», - рассказала художественный руководитель ансамбля Алла Макеева.

Всего в концерте 20 номеров. Помимо коллективных, в программу взяли композиции для исполнения дуэтом.

Свои таланты, уже не танцевальные, продемонстрировали и приглашенные гости, например воспитанники цирковой студии «Калейдоскоп».

По сложившейся традиции на сцене выступили воспитанники школы-студии ансамбля «Зоренька».