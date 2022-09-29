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Культура

В Пензе театр Куклачева представил спектакль «Котобум»

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«Наша пушистая звезда - актер театра кот Матроскин, причем он выступал не так давно и актрисой: снимался в рекламе кошачьего корма и был кошкой Дашей. Наши кошки играют совершенно разные роли», - отметил заслуженный артист РФ Дмитрий Куклачев.

Этого человека даже трудно себе представить без четвероногого друга - на руках или рядом. В сознании нескольких поколений россиян фамилия Куклачевых неразрывно связана с кошками. Теперь на сцену выходит не Юрий, а его сын Дмитрий. Как и знаменитый отец, он ставит спектакли, в которых принимает участие большое количество животных.

В Пензу театр Куклачева привез около 40 кошек и пару собак. Выступление прошло в городском Центре культуры и досуга.

Спектакль называется «Котобум». По сюжету два хулигана, одного из которых играет Дмитрий Куклачев, спасаются бегством от полицейских и попадают в мир усатых-полосатых. Там с клоунами начинают происходить невероятные чудеса.

Пензенцы в зале с улыбкой следили за тем, как любовь кошек делала из героев постановки порядочных и счастливых людей.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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