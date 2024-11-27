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Общество

Штрафы за самовыгул собак хотят повысить до 30 000 рублей

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В среду, 27 ноября, на пленарном заседании Совета Федерации одобрили закон о штрафах за неправильное содержание домашних животных. Он предполагает, что суммы, которые придется заплатить за самовыгул собак, увеличатся.

«Гражданам за нарушение требований к содержанию и выгулу домашних животных будет грозить штраф до 3 000 рублей, должностным лицам - до 15 000, организациям - до 30 000 рублей», - пишет «Парламентская газета».

При этом владельцы четвероногих смогут избежать ответственности, если нарушение было допущено не по их вине.

В июле в Пензенской области ввели новые штрафы для собаководов. Согласно принятому закону, если питомец самостоятельно выходит за пределы огороженной территории, хозяина могут наказать на сумму от 1 000 до 2 000 рублей, а за повторное нарушение - от 2 000 до 4 000 рублей.

Выгул собак лицами, неспособными их контролировать, например в состоянии опьянения, наказывается административным штрафом в размере от 2 000 до 3 000 рублей, повторно - от 3 000 до 5 000 рублей. Поправки вступили в силу 1 сентября 2024 года.

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