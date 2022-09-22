В Пензе почте посвятили выставку «Я к вам пишу - чего же боле...»

22.09.2022 | 20:41

Где находилась первая пензенская почта, появившаяся в городе в конце XVIII века, специалисты музея И. Н. Ульянова сказать не готовы - таких сведений нет. Но фотографии местных узлов связи второй половины XIX века сохранились и теперь представлены на выставке «Я к вам пишу - чего же боле...».

«Пензенская городская почтовая контора располагалась на улице Калинина, 7, раньше эта улица называлась Покровской. А вообще появление пензенской почты связывают с именем императрицы Екатерины Великой, которая своим указом учредила почту в Пензенском крае», - сообщила специалист музея И. Н. Ульянова Ксения Савельева.

В витринах и на стендах - все, что связано с историей почты: плакаты, конверты, открытки разных эпох. Можно узнать, как раньше выглядел человек, который доставлял корреспонденцию. Некоторые пензенцы здесь вспомнили, как писать настоящие, а не электронные письма.

«Раньше я писала письма чаще, сейчас - намного реже, потому что больше общаешься по телефону», - рассказал специалист пензенского краеведческого музея Любовь Иванова.

Организаторы выставки обещали, что написанное в музее письмо обязательно дойдет до адресата - не случайно здесь разместили почтовый ящик. Экспозиция будет действовать до декабря, и впереди еще много интересного.

«На протяжении всей работы выставки предметы, которые будут здесь находится, станут меняться, добавятся новые вещис- как из фондов пензенского краеведческого музея, так и из частных коллекций; возможно, даже из других учреждений культуры», - объяснил куратор выставки Виталий Марков.

А еще на выставке провели процедуру так называемого гашения марки первого дня. Недавно вышла новая, посвященная Самарской Луке.