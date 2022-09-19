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Культура

В Никольском музее стекла и хрусталя открыли новую выставку

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Скрытые от взглядов посетителей богатства фондов и свежие поступления экспонатов должны быть доступны публике. В Никольском музее стекла и хрусталя, филиале картинной галереи имени Савицкого, новая выставка «Полеты во сне и наяву». Здесь представлены работы пензенских творцов, а также их российских и зарубежных коллег - участников симпозиумов.

«Однажды к нам приехала художница, которая привезла с собой пельменницу, и на основании этой пельменницы он делала несколько композиций самых разных и очень интересных. Так что художники, они всегда открывают мир, который вокруг нас, который мы хорошо знаем, они открывают нам его заново, и мы начинаем смотреть на стекло и на все, что окружает нас, совсем другими глазами», - сообщила заведующая Никольским музеем стекла и хрусталя Ольга Панюшкина.

Бабочки, животные и птицы, фантастические объекты, люди, геометрические фигуры. Простые в исполнении и сложные - экспонаты разные. По цвету, фактуре, размеру. Есть состоящие из нескольких деталей. Например, творение художника из Люксембурга Роберта Эмерингера под названием «Одинок среди магический семерки».

«По-русски он практически не разговаривал. Очень боялся, что его композиция не получится, но потом был очень доволен, что все получилось так, как он хотел», - рассказала Ольга Панюшкина.

Некоторые из экспонатов выполнены не в единственном экземпляре. Многие авторы, в основном это студенты, стараются сделать копии, чтобы потом представлять их на различных конкурсах и выставках.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Стакан с мухой где? Молчок а то что осталось это китайское дерьмо

Гость||

Запасники давно кто проверял? Проверьте


Имя: Гость
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