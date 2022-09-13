Новый проект Музея одной картины приятно удивит пензенцев

13.09.2022 | 19:31

Озвучивать фильм, который только начали снимать, будет известная на всю страну личность, но кто - пока остается секретом. На брифинге, посвященном новому проекту для Музея одной картины, его создатели лишь немного приоткрыли завесу тайны: во-первых, актеров будет четверо, но их еще не выбрали, во-вторых, съемки пройдут в Пензе.

«Нам понятно, что с голландскими строениями у нас не очень, выехать туда мы не можем, поэтому мы себе придумали все-таки подмостки театральной сцены и будем все красиво туда вписывать», - сообщила продюсер проекта Марина Тарасова.

В ноябре публике представят полотно в непривычном для Музея одной картины жанре - натюрморт. Но ваз и роз ждать не стоит, а вот к тому, что у творения художника Пауля де Воса зритель простоит дольше, чем планировал, нужно приготовиться.

«Потому что фламандские работы и голландские носят большой дидактический характер, они воспитывают зрителя, они говорят, как себя вести не нужно», - рассказал заместитель директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Пауль де Вос работал у Рубенса и любил писать сцены охоты и животных. Картина «Ворона в павлиньих перьях» - в таком же стиле. Пензенские специалисты выбрали именно ее для нового проекта не случайно: привлекли многослойность и многозначность изображенного. Де Вос, можно сказать, иллюстрировал знаменитую басню Лафонтена.

«Ворона попыталась, уйдя из своего вороньего сословия, попасть в сословие павлинов, была с позором изгнана, но и воронами обратно не принята. Оказалась маргиналкой, как сейчас модно говорить», - пояснил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Завершить работу над фильмом, который будет предварять знакомство зрителей с картиной Пауля де Воса, планируют в конце октября. Шедевр из музея имени А. С. Пушкина привезут в Пензу за несколько дней до премьеры проекта. Она намечена на 22 ноября.