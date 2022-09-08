В Пензе готовят к открытию масштабную выставку в честь Петра I

08.09.2022 | 18:54

Гобелен XIX века, изображающий Петра I в необычном одеянии, пензенцы еще ни разу не видели. В соседнем зале картинной галереи тоже немало экспонатов, давно или никогда не демонстрировавшихся в городе на Суре.

Произведения искусств специалисты достали из запасников, когда начали готовиться к масштабной выставке, посвященной первому российскому императору. Это было еще несколько лет назад. Теперь сотрудники только вспоминают, какую грандиозную работу пришлось проделать.

«Интерьерная живопись была взята из материалов для ликвидации, куда попала в 20-е годы после революции. Пять замечательных портретов Петра I, Екатерины I, Екатерины II, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны тоже были в ликвидмате, их участь была незавидной. Мы из небытия достали, это были уже тряпки», - заявил заместитель директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Теперь портреты царственных особ XVIII века выглядят словно новые. Предположительно, это работы художников, близких к придворному живописцу императоров Пьетро Ротари.

Будут представлены на выставке работы и пензенских авторов. В экспозицию вошло более 60 произведений - живопись, графика. Отдельный стенд отдан под мейсенский фарфор. Это не XVIII век, но произведения прекрасно иллюстрируют эпоху Петра I, когда россияне узнали, что такое балы, научились выходить в свет и развлекаться по-европейски.

Выставка уже практически готова. Открытие намечено на 9 сентября.

«Мы пригласили самого императора Петра I, его супругу Екатерину, которые милостиво обещали посетить наше открытие. Откроют эту выставку, и я попрошу их после торжественного открытия пригласить всех гостей сюда, на осмотр. Они вместе с экскурсоводами будут представлять эту выставку об их жизни, об их славных деяниях», - рассказал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.