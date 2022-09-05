Пензенцев познакомят с историей шедевра Пауля де Воса

05.09.2022 | 20:50

В Музее одной картины шло бурное обсуждение нового проекта, с которым в конце осени смогут познакомиться все здешние посетители. Стартовали съемки фильма, предваряющего показ шедевра Пауля де Воса «Ворона в павлиньих перьях».

Первые кадры сделаны в Москве, в Пушкинском музее. До зрителей 11 канала их не видел никто, кроме директора картинной галереи Кирилла Застрожного, продюсера Марины Тарасовой и оператора Марата Янборисова. Привлекли столичного эксперта.

«Вернисаж в ноябре. Я надеюсь, что зрители получат немалое удовольствие от встречи с этим замечательным произведением», - сообщил главный научный сотрудник ГМИИ им. А. С. Пушкина Вадим Садков.

Кирилл Застрожный говорит, это уже далеко не первый проект, готовящийся для Музея одной картины под его руководством. Хотелось чего-то нового - теперь над фильмом работает иной коллектив.

«Потому что совершенно другое полотно. Во-первых, из коллекции музея изобразительных искусств имени Пушкина не было за 40 лет существования Музея одной картины. С Эрмитажа были, с Русского музея были, с Третьяковки были, а с Пушкинского музея не было. Нужен свежий взгляд, нужны новые молодые ребята-профессионалы, которые за это взялись», - подчеркнул Кирилл Застрожный.

Продюсер Марина Тарасова считает, что перед ней и съемочной группой стоит непростая задача. Нужно рассказать историю, которая бы подвела зрителей к восприятию натюрморта - именно в этом жанре написана картина «Ворона в павлиньих перьях».

«На данный момент мы всей съемочной группой учим нидерландский язык, потому что мы снимаем историю фламандцев, фламандского художника. Язык так или иначе в фильме прозвучит», - рассказала продюсер проекта Марина Тарасова.

Пока детали проекта его создатели держат в секрете. Озвучить некоторые из них планируется в ближайшее время.