Культура

Пензенцам рассказали об осенних проектах картинной галереи

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В среду, 10 августа, в Пензенской картинной галерее имени К. А. Савицкого рассказали о новых проектах, подготовленных для посетителей.

Так, 9 сентября в Губернаторском доме откроется выставка «Петр I. Эпоха и наследие», посвященная 350-летию российского императора.

«Десятки работ из собрания картинной галереи не только раскроют его образ, но и перенесут в атмосферу XVIII века и события петровской эпохи», - сообщили в пресс-службе музея.

Еще один проект - выставка к 100-летию со дня образования СССР «Союз нерушимый».

«Экспозиция самым необычным образом представит Советский Союз в его победах и достижениях, героях и жизни обычных рабочих людей. Перед зрителями предстанут полотна великих мастеров советской эпохи», - пояснили в пресс-службе.

В Никольском музее стекла и хрусталя в сентябре презентуют уникальную выставку, которая соединит местную коллекцию европейского стекла XVII-XIX веков и собрание европейской живописи и графики картинной галереи.

«Это будет первый подобный выставочный проект на Никольской земле, который в полном объеме позволит раскрыть европейское изобразительное искусство предшествующих эпох», - пообещали в учреждении культуры.

Кроме того, для пензенцев подготовили череду персональных выставок. В сентябре можно будет познакомиться с творчеством Василия Сычева и Василия Дылькова, в октябре представится возможность взглянуть на работы Сергея Шалаева и Александра Роганина, в ноябре организуют монографическую выставку к 100-летию Василия Беликова.

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