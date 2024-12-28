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Культура

Картину из Пензенской области выставили в Эрмитаже

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В декабре в Государственном Эрмитаже (Санкт-Петербург) вывесили полотно из Пензенской области. Оно представлено на выставке «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия».

Речь идет о картине Михаила Лермонтова «Кавказский вид возле селения Сиони» из фондов музея-заповедника «Тарханы».

«Это одна из 13 его работ маслом. Она находится в тарханской коллекции с года основания музея. Участие картины в выставке одного из ведущих музеев страны - возможность показать многогранность таланта поэта и художника в год его 210-летия огромному количеству посетителей и одновременно представить его в контексте мировой культуры», - пояснили в «Тарханах».

Картину из Пензенской области выставили в Эрмитаже

В 2024 году полотно было отреставрировано.

Каспар Давид Фридрих (1774–1840) - представитель немецкого романтизма, воплотивший и развивший в живописи принципы, которые до него сформулировали в литературе и философских трактатах. Не все современники приняли новаторское искусство, важнейших своих ценителей Фридрих обрел в России.

Выставка демонстрирует связь русской и европейской культур.

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Источник — фото музея-заповедника «Тарханы»
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