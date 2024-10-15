В «Тарханах» отреставрировали полотно кисти Лермонтова

15.10.2024 | 10:41

К 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова, которое отмечается во вторник, 15 октября, музей-заповедник «Тарханы» организовал реставрацию одного из самых раритетных экспонатов - картины «Кавказский вид возле селения Сиони» кисти поэта.

Это самая большая из сохранившихся работ Лермонтова, выполненных маслом.

Считается, что поэт написал картину для воспитавшей его бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. После гибели внука она раздала все его вещи родным и близким.

«Этот пейзаж она подарила пензенским дворянам Кишенским, у которых его приобрели помещики Сазоновы. В 1896 году они передали полотно в дар открывшейся в Пензе библиотеке имени Лермонтова, чтобы «навсегда удержать картину в родной поэту Пензенской губернии», - изложил историю полотна на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Олег Мельниченко.

А в 1939 году картина вошла в золотой фонд Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы».