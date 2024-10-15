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Культура

В «Тарханах» отреставрировали полотно кисти Лермонтова

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К 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова, которое отмечается во вторник, 15 октября, музей-заповедник «Тарханы» организовал реставрацию одного из самых раритетных экспонатов - картины «Кавказский вид возле селения Сиони» кисти поэта.

Это самая большая из сохранившихся работ Лермонтова, выполненных маслом.

В «Тарханах» отреставрировали полотно кисти Лермонтова

Считается, что поэт написал картину для воспитавшей его бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. После гибели внука она раздала все его вещи родным и близким.

В «Тарханах» отреставрировали полотно кисти Лермонтова

«Этот пейзаж она подарила пензенским дворянам Кишенским, у которых его приобрели помещики Сазоновы. В 1896 году они передали полотно в дар открывшейся в Пензе библиотеке имени Лермонтова, чтобы «навсегда удержать картину в родной поэту Пензенской губернии», - изложил историю полотна на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Олег Мельниченко.

В «Тарханах» отреставрировали полотно кисти Лермонтова

А в 1939 году картина вошла в золотой фонд Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы».

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Источник — фото со страницы Олега Мельниченко
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