Культура

В Пензе презентовали книгу о церкви в годы блокады Ленинграда

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В пензенском Литературном музее состоялась презентация книги под названием «Город верит». Это первая монография Владимира Дервенева, писателя и члена Всемирного клуба петербуржцев. В ней автор рассказал о православной церкви и других конфессиях в годы ленинградской блокады. Произведение относится к документальной прозе.

«Здесь ссылки на серьезные источники, с этим могут работать историки, на основе этой книги можно писать научные труды», - сообщил автор книги «Город верит» Владимир Дервенев.

В исследовании на 292 страницы первые 100 - предисловие об истории христианства на Невской земле. Книга вышла тиражом в 1 000 экземпляров в мае 2022 года, но ждала своего часа. Издал ее автор благодаря случайному знакомству с Денисом Минкиным, профессором и доктором наук, которому Владимира представили как знатока религии и событий прошлого.

«И молодой человек говорит: «О, а я все время хотел найти историка, который бы написал книгу о священстве в блокаду». Я говорю: «Так у меня готова книга, только надо отредактировать». А он: «Так давай издадим!» - «Давай», - рассказал Владимир Дервенев.

К изданию готовится и второе произведение писателя, тоже посвященное ленинградской блокаде. В нем автор расскажет о светской жизни того времени. Книга выйдет под названием «Символы города жизни».

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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Гость||

Там есть правда о том, как пировали жрецы, пока остальные голодали?

Или очередное поповской вранье?

Имя: Гость
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