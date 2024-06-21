Вадим Супиков организовал для жителей Маяка поездку на Семиключье

21.06.2024 | 11:42

Председатель регионального парламента Вадим Супиков снова организовал для пензенцев поездку по святым местам области. Традиции исполнилось уже 24 года.

Утром в пятницу, 21 июня, жители микрорайона Маяк отправились на Семиключье. Это одно из самых почитаемых мест в регионе, которое в 2000 году получило статус памятника природы областного значения.

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«Пусть посещение Семи Ключей принесет вам радость, наполнит вас особой жизненной энергией, придаст силы», - напутствовал Вадим Супиков участников поездки.