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Общество

Вадим Супиков организовал для жителей Маяка поездку на Семиключье

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Председатель регионального парламента Вадим Супиков снова организовал для пензенцев поездку по святым местам области. Традиции исполнилось уже 24 года.

Вадим Супиков организовал для жителей Маяка поездку на Семиключье

Утром в пятницу, 21 июня, жители микрорайона Маяк отправились на Семиключье. Это одно из самых почитаемых мест в регионе, которое в 2000 году получило статус памятника природы областного значения.

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Вадим Супиков организовал для жителей Маяка поездку на Семиключье

«Пусть посещение Семи Ключей принесет вам радость, наполнит вас особой жизненной энергией, придаст силы», - напутствовал Вадим Супиков участников поездки.

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Источник — фото областного Заксобра
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