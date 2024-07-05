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Общество

Вадим Супиков организовал поездку в Соловцовку для жителей Стрелы

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В пятницу, 5 июля, православные верующие из микрорайона Стрела отправились в Соловцовку. Они посетят местный храм, где покоятся мощи молитвенника и заступника земли Пензенской Иоанна Оленевского, и святой источник.

Вадим Супиков организовал поездку в Соловцовку для жителей Стрелы

Поездку организовал председатель Законодательного собрания области Вадим Супиков. «Паломничество имеет особое значение в православии. Это возможность прикоснуться к символам веры, укрепиться духом», - отметил он.

Вадим Супиков организовал поездку в Соловцовку для жителей Стрелы

По традиции Вадим Супиков лично проводил паломников и пожелал им доброго пути, новых впечатлений и радости.

Вадим Супиков организовал поездку в Соловцовку для жителей Стрелы

В рамках депутатской деятельности председатель Законодательного собрания ежегодно в течение летнего периода организует поездки для пензенцев, желающих посетить святые места. Так, в конце июня он помог жителям микрорайона Маяк побывать на Семиключье.

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Источник — фото областного Заксобра
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