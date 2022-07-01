«Пензаконцерт» завершил творческий сезон выступлением артистов

01.07.2022 | 18:58

Они прощаются с любимой публикой для того, чтобы вернуться на сцену вновь. Артисты «Пензаконцерта» завершают творческий сезон 2021-2022.

Певцы и музыканты приняли участие более чем в 500 различных мероприятиях областного и городского уровней, а также выезжали с гастролями в сельские районы и за пределы региона. Среди рекордсменов по количеству выступлений - ансамбль песни и танца «Казачья застава».

«Мы дали более 25 концертов в Пензе и Пензенской области, участвовали во всех значимых мероприятиях нашей Пензы. В рамках фестиваля казачьей культуры мы дали два больших концерта, с большим успехом и аншлагом, под названием «Стоит тот город на холме, на реках Пензе и Суре», - рассказала художественный руководитель ансамбля песни и танца «Казачья застава» Оксана Ежова.

Гала-концерт по случаю завершения очередного творческого сезона состоял из лучших номеров, которые подготовили коллективы и солисты, а также приглашенные гости.

Новый творческий сезон в «Пензаконцерте» начнется в сентябре. Он обещает быть насыщенным и разнообразным.

«Фестивальные программы, знаменитый, полюбившийся зрителям фестиваль «Пензенский хоровод», Jazz May, фестиваль органной музыки Penza Fest, «Лермонтов и музыка», фестиваль хоровой музыки «Архангельский», фестиваль Мозжухина, фестиваль детского кино «Солнечный круг» - планов громадье! Дай бог, чтобы все это осуществилось, артисты готовы», - сообщила заместитель директора ГАУК ПО «Пензаконцерт» Любовь Сычева.