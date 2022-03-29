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Культура

В Пензе наградили причастных к театральному искусству

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Актеры и художественные руководители пензенских театров отметили свой профессиональный праздник. Не день в день, а чуть позже, когда спектакли сыграны и есть пауза между репетициями. Торжество прошло под эгидой регионального отделения Союза театральных деятелей России, одна из задач которого - создание единого творческого пространства служителей Мельпомены.

«У нас впервые за 25 лет была выдана творческая командировка молодому специалисту в Москву. Впервые в молодежный совет, где всего 17 человек со всей России, вышел человек от Пензенской области. 33 молодых театральных деятеля получили государственные стипендии от Правительства России по линии СТД, и среди них - представитель Пензы», - сообщил председатель регионального отделения Союза театральных деятелей России Виталий Соколов.

«С каждым годом к театру и к этому искусству относятся все серьезнее. Театр может воспитывать и возвышать, а может и разрушать и развращать. Так что это понятие очень мощное, и наконец-то власти стали понимать, что к театру нужно относиться аккуратно», - подчеркнул художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Между официальными моментами церемонии показывали творческие номера. В числе награждаемых были актеры, художественные руководители, звукооператоры, художники-оформители, капельдинеры - все причастные к театральному таинству.

«Я попал в театр в первый раз, когда учился в школе (8-й класс). Пришел в театр, сел в зале - и почувствовал запах театра. Меня это поманило и магия эта завлекла», - рассказал актер Пензенского драматического театра Артем Тихомиров.

Режиссер областного театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков на торжество пришел со сменной обувью.

«Где бы я ни был, в каких театрах мы ни выступали, я всегда в тапочках», - поделился он.

Просто для него здесь второй дом, как и для многих его коллег.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Слуги Мельпомены незнают кому служат

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