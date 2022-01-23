В Пензенском литературном музее изучат женскую сумку XIX века

23.01.2022 | 11:44

Пензенскому литературному музею подарили произведение прикладного искусства - старинную женскую сумочку ручной работы, вышитую бисером.

Владелица сумочки рассказала семейную легенду: ее прабабушка в молодости была взята в богатый дом в Санкт-Петербурге няней и так понравилась хозяйке, что та сделала ей дорогой по тем временам подарок. С тех пор семейная реликвия передавалась по женской линии.

В России расшитые бисером сумочки вошли в обиход в XVIII веке наряду с веерами, мушечницами, табакерками и другими европейскими новинками. Они получили название «ридикюль».

Сюжеты вышивок отличались многообразием: это могли быть миниатюрные пейзажи, охотничьи и жанровые сцены, букеты и цветочные гирлянды.

На подаренном музею ридикюле искусно вышит бог любви Амур, вооруженный луком и стрелами. С одной стороны он изображен в момент выстрела, с другой - с «добычей» в руках. Фермуар (застежка) сделан из металла и украшен искусственным жемчугом и камнями.

Полюбоваться на изящную сумочку посетители смогут на выставке «Все дело в шляпе», которая будет работать в Пензенском литературном музее осенью 2022 года. Пока же новый экспонат поступит в фонд для изучения.