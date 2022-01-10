Домик Деда Мороза в Пензе будет работать до 14 января

10.01.2022 | 08:31

В Пензе решили продлить работу домика Деда Мороза, установленного на площади им. В. И. Ленина. Об этом сообщила в личном аккаунте в Instagram руководитель городского управления культуры Вера Фейгина.

«Закрытие новогодней кампании в Пензе состоялось. Но! По многочисленным просьбам: домик Деда Мороза будет принимать гостей до 14 января», - уточнила Фейгина в воскресенье, 9 января.

Домик Деда Мороза установили на главной городской площади еще в конце ноября, открытие состоялось 11 декабря. В него можно было попасть ежедневно с 17:00 до 18:00. Планировалось, что домик закроется 9 января.

Один из читателей сетевого издания «ПензаИнформ» поинтересовался, почему работу не продлевают до старого Нового года. В управлении культуры обещали подумать над этим предложением и в итоге согласились.