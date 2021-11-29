Общество

Пензенцы поделились пожеланиями на Новый Год

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Напротив монументального желтого дома на площади Ленина вновь появилась мобильная жилая конструкция. Небольшая избушка установлена для важного гостя - любимца всей детворы Дедушки Мороза. Именно сюда по традиции приходят юные пензенцы и их родители, чтобы пообщаться со сказочным старцем - прочитать ему стихотворение и получить символический подарок или просто с ним сфотографироваться. Что касается пожеланий, с которыми к главному зимнему волшебнику обращаются и взрослые и дети, в этом году они практически у всех одинаковые.

«Чтобы все были здоровы и счастливы», - пожелала женщина.

«Самое главное - здоровье. Остальное все само придет», - отметил молодой человек.

«Успехов в новом году наступающем, всего хорошего», - произнесла горожанка.

«Чтобы наконец эта болезнь отступила, чтобы мы все были здоровы», - присоединилась к другим прохожая.

«Успехов во всех начинаниях, потому что стало сложно в этом году что-то развивать в плане бизнеса и в прочем», - подчеркнула девушка.

«Настроение отличное, пока не новогоднее. У Дедушки Мороза что попрошу знаю, но не скажу», - посмеялась пензячка.

«С работой у людей сейчас проблемы. Конечно, желательно, чтобы все наладилось», - сообщил горожанин.

«Хорошее настроение - это все, что я хочу попросить у Деда Мороза», - поделился пензенец.

«Здоровья, благополучия семейного и хороших и верных людей вокруг», - перечислила девушка.

Откроется Домик Деда Мороза 11 декабря. Расписание работы вывесят позже. К этому моменту завершится сборка искусственной новогодней елки. Кстати, многострадальные туи в кадках в зимнем сезоне укрывать специальными конусами не будут, как делали в прошлом году. В этот раз сотрудники МУПа «Зеленое хозяйство» просто связали их веревками, чтобы ветки не ломались под тяжестью снега.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Хочу белозерцеву пожизненное

Гость||

Гость писал(a):

Хочу белозерцеву пожизненное
и что бы сынков посадили тоже

Гость||

Улица Ленина вообще в другом месте,безграмотные журналюги.

Гость||

Гость писал(а):

> Улица Ленина вообще в другом месте,безграмотные журналюги.

На ПИ грамотных нет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на улице Ленина
все на улицу Ленина там еще можно на руины ЗиФ посмотреть там и дед мороза можно увидеть

Гость||

Желаю, чтобы восстановили всех отстраненных работников не прошедших вакцинацию!

Когда же власти Пензенской области, особенно г.Заречного услышат тех, кто переболел без полож.пцр и таки признают их переболевшими и дадут медотвод от вакцинации и допустят на работу?

Гость||

Дед мороз, отправь пожалуйста всех правителей на Луну, пусть там друг другом правят, а мы поживём по человечески.)))

Гость||

Пипец туям, даже не скрывают , что хотят укокошить из, тьфу!

Гость||

Гость писал(а):

> Дед мороз, отправь пожалуйста всех правителей на Луну, пусть там друг

> другом правят, а мы поживём по человечески.)))

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость||

Чо, праздновать начинаем с завтрашнего дня?! Круто. Спасибо мудрым властям за вечный позитив!

Гость||

Дед Мороз, сделай посадки всех чинков вороватых и на долго!

Гость||

Ну, желаю, чтобы все..!

Гость||

Пусть дворцы раззорившихся в следующем году застройщиков банки заберут за долги. И отольются слезы расселенцев-переселенцев детям и внукам вашим.

Имя: Гость
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