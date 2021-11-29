Пензенцы поделились пожеланиями на Новый Год

29.11.2021 | 19:41

Напротив монументального желтого дома на площади Ленина вновь появилась мобильная жилая конструкция. Небольшая избушка установлена для важного гостя - любимца всей детворы Дедушки Мороза. Именно сюда по традиции приходят юные пензенцы и их родители, чтобы пообщаться со сказочным старцем - прочитать ему стихотворение и получить символический подарок или просто с ним сфотографироваться. Что касается пожеланий, с которыми к главному зимнему волшебнику обращаются и взрослые и дети, в этом году они практически у всех одинаковые.

«Чтобы все были здоровы и счастливы», - пожелала женщина.

«Самое главное - здоровье. Остальное все само придет», - отметил молодой человек.

«Успехов в новом году наступающем, всего хорошего», - произнесла горожанка.

«Чтобы наконец эта болезнь отступила, чтобы мы все были здоровы», - присоединилась к другим прохожая.

«Успехов во всех начинаниях, потому что стало сложно в этом году что-то развивать в плане бизнеса и в прочем», - подчеркнула девушка.

«Настроение отличное, пока не новогоднее. У Дедушки Мороза что попрошу знаю, но не скажу», - посмеялась пензячка.

«С работой у людей сейчас проблемы. Конечно, желательно, чтобы все наладилось», - сообщил горожанин.

«Хорошее настроение - это все, что я хочу попросить у Деда Мороза», - поделился пензенец.

«Здоровья, благополучия семейного и хороших и верных людей вокруг», - перечислила девушка.

Откроется Домик Деда Мороза 11 декабря. Расписание работы вывесят позже. К этому моменту завершится сборка искусственной новогодней елки. Кстати, многострадальные туи в кадках в зимнем сезоне укрывать специальными конусами не будут, как делали в прошлом году. В этот раз сотрудники МУПа «Зеленое хозяйство» просто связали их веревками, чтобы ветки не ломались под тяжестью снега.