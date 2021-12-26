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Культура

Пензенский ансамбль занял первое место на всероссийском конкурсе

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Патриотический танец-плакат «Берегите мир!» пропитан болью и ужасом, которые испытывали узники фашистских застенков. Эти страшные эмоции сумели передать своими движениями участники хореографического ансамбля «Вдохновение».

На конкурсе «Культура народов России. От истоков до современности» образцовый коллектив занял первое место.

«Большинство представляют постановки, которые просто показывают Великую Отечественную войну, любовь, солдат. Наша постановка освещает одну из самых страшных страниц войны - концлагеря», - разъяснил преподаватель хореографического ансамбля «Вдохновение» Илья Максимкин.

Вторым хореографическим номером, который показали на всероссийском конкурсе юные пензенские танцоры, стал русский хоровод «Рукодельницы».

Несмотря на то что по каким-то причинам организаторы поменяли просторную сцену на непривычную миниатюрную площадку, со своей задачей участницы «Вдохновения» справились.

«Сначала я испугалась, растерялась, даже наступила на подъюбник девочки, которая шла передо мной. Но мы все равно выиграли», - рассказала участница ансамбля Александра Юрина.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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