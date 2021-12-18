Культура

Пензенцев приглашают полюбоваться работами юных художников

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В предновогодние и праздничные дни в Пензе будет работать несколько выставок детского художественного творчества, которые могут посетить все желающие.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

С 10 декабря 2021 года по 31 января 2022-го в ТРЦ «Высшая лига» (Московская, 37) и «Коллаж» (проспект Строителей, 1в) пройдут выставки работ воспитанников детской художественной школы № 2 «Зимушка-Зима» и «Волшебница Зима». Посмотреть работы юных художников можно с 10:00 до 21:00.

С 21 декабря по 11 января в ТЦ «Сан и Март» (Плеханова, 19) с 9:00 до 21:00 можно будет побывать на выставке детского рисунка «Свет рождественской звезды».

С 25 декабря по 15 января в Пензе пройдут четыре выставки работ воспитанников ДХШ № 1 им. В. Е. Татлина. Работы можно будет увидеть в зале ожидания вокзала станции Пенза-I (круглосуточно), в школе № 56 (Рахманинова, 37а, с 8:00 до 18:00), в Центре культуры и досуга (Ленина, 11а, с 8:00 до 18:00, перерыв - с 13:00 до 14:00) и в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова (проспект Строителей, 168а, с понедельника по пятницу - с 9:00 до 19:00, в субботу и воскресенье - с 10:00 до 18:00).

С 25 декабря по 25 января выставка работ учащихся отделения изобразительного искусства ДШИ «Квинта» под названием «Снежные забавы» пройдет в ТЦ «Слава» (с. Засечное Пензенского района, Ново-Терновская, 1).

С 27 декабря по 10 января в ТЦ «Ахуны» (Конструкторская, 1а) и городской библиотеке № 11 (Коннозаводская, 30) можно будет оценить работы лауреатов открытого конкурса детского художественного творчества «Зима.ru».

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Источник — фото pixabay.com
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