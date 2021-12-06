Юные пензенцы изобразили князя Александра Невского

06.12.2021 | 19:40

На Соборной площади в Пензе появится часовня Александра Невского. Об этом сообщил митрополит Серафим во время открытия памятника святому благоверному князю. Монумент установлен на территории Пензенского епархиального управления на Соборной площади.

«Мы освятили этот образ, который должен стать центром благоустроения этого архиерейского двора. В следующем году здесь появится часовня, центром которой будет этот образ», - сообщил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Памятник открыли к 800-летию Александра Невского. К этой дате также приурочили конкурс детских рисунков. В нем участвовали ребята из общеобразовательных, художественных школ и творческих студий в возрасте от 7 до 16 лет. Анастасия Новак причисленного к лику святых князя нарисовала стоящим перед иконой.

«Перед каждой битвой он молился, просил бога помочь ему. И я решила изобразить именно этот сюжет, потому что он является одним из важных в его жизни», - рассказала Анастасия Новак.

«Этот конкурс позволил ребятам немного больше узнать о быте, истории, жизни, детстве, становлении великого и сильного человека Александра Невского», - подчеркнула директор художественной школы № 1 им. В. Е. Татлина Наталья Рудченко.

При оценке работ учитывались не только техника рисования, но и отражение темы, оригинальность замысла.