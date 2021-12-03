Пензенцы услышали мировые рок-хиты в эстрадной аранжировке

03.12.2021 | 18:38

Подарок для ценителей нестареющей классики рок-жанра сделали музыканты муниципального эстрадно-духового оркестра под управлением Антона Пригарева. Именно ему пришла в голову эта необычная идея.

«Я встретился с аранжировщиком, который жил в Пензе (он сейчас в Ханты-Мансийске, это Василий Сердышев), мы с ним разговорились, что бы интересного представить нашей публике, он говорит: «Попробуй вот это. У меня есть аранжировки, возьми, попробуйте поиграть». Почему бы и нет?» - отметил художественный руководитель эстрадно-духового оркестра Антон Пригарев.

Scorpions, Metallica, Aerosmith, Queen - эти группы внесли свой вклад в мировую сокровищницу рок-музыки. Композиции, созданные десятилетия назад, и теперь звучат так, как будто были написаны совсем недавно.

В планах у Антона Пригарева - подготовить новую концертную программу, посвященную хитам русского рока в исполнении групп «Би-2», «Ария» и Ольги Кормухиной.