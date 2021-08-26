Юные пензенцы рассказали о детской литургии перед учебным годом

26.08.2021 | 19:54

Архиерейский детский хор готовится к праздничному богослужению, которое по традиции пройдет перед началом учебного года. Возглавит его митрополит Серафим.

«Мы приглашаем на литургию всех деток, их родителей, преподавателей, студентов, чтобы попросить благословения у Господа на предстоящий учебный год, чтобы попросить милости и о здоровье деток, наших близких, тем более в такой трудной ситуации», - сообщила руководитель детско-юношеской хоровой школы «Преображение» Любовь Клинчева.

Архиерейский детский хор образован в 2014 году. Сначала в нем было 20 человек, теперь более 50. Занимаются в нем ребятишки разного возраста, но одного духа.

«Крещен с рождения и пою, и в православной теме держусь. Мне нравится, в самый раз», - отметил участник Архиерейского детского хора Олег Евстифеев.

«Я считаю, что детская литургия перед началом учебного года важна, потому что она настраивает детей на новый учебный год, приобщает их к православию, к культурным ценностям. И я тоже считаю, что я ответственна в мероприятии, потому что помогаю взрастить в детях эти плоды нравственности», - пояснила участница Архиерейского детского хора Анна Польникова.

Торжественное богослужение состоится 29 августа в 8:30 в Спасском кафедральном соборе.