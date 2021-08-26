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Культура

Юные пензенцы рассказали о детской литургии перед учебным годом

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Архиерейский детский хор готовится к праздничному богослужению, которое по традиции пройдет перед началом учебного года. Возглавит его митрополит Серафим.

«Мы приглашаем на литургию всех деток, их родителей, преподавателей, студентов, чтобы попросить благословения у Господа на предстоящий учебный год, чтобы попросить милости и о здоровье деток, наших близких, тем более в такой трудной ситуации», - сообщила руководитель детско-юношеской хоровой школы «Преображение» Любовь Клинчева.

Архиерейский детский хор образован в 2014 году. Сначала в нем было 20 человек, теперь более 50. Занимаются в нем ребятишки разного возраста, но одного духа.

«Крещен с рождения и пою, и в православной теме держусь. Мне нравится, в самый раз», - отметил участник Архиерейского детского хора Олег Евстифеев.

«Я считаю, что детская литургия перед началом учебного года важна, потому что она настраивает детей на новый учебный год, приобщает их к православию, к культурным ценностям. И я тоже считаю, что я ответственна в мероприятии, потому что помогаю взрастить в детях эти плоды нравственности», - пояснила участница Архиерейского детского хора Анна Польникова.

Торжественное богослужение состоится 29 августа в 8:30 в Спасском кафедральном соборе.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Ты их в дверь - они в окно...

С ОПИУМОМ ДЛЯ НАРОДА РЕШИЛИ ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ ДЕТЕЙ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мы приглашаем на литургию всех деток, их родителей, преподавателей, студентов
Недопустимо вовлекать детей в религию!

Гость||

Гость писал(a):

РЕШИЛИ ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ ДЕТЕЙ?
Это низко и подло!

Гость||

Крестовый полёт Серафимы не помог от болезней ,все мрут как мухи.

Индульгенция ввиде именного колокола не помогла И.А.

Как обращение к кому либо может улучшить знание детей,ведь Бог не репетитор?

Совсем плохо с адептами,не идут новые?

Гость||

А какова сумма рекомендованного пожертвования на одного ребёнка,для улучшения его знаний?

Гость||

Без поповского благословения детям учиться нельзя и не надо?

Гость||

Попы лезут во власть,для этого любые средства хороши.

Имя: Гость
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