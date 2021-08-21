В Пензе открылась выставка виниловых пластинок с русским роком

21.08.2021 | 12:14

В Пензенской областной библиотеке для детей и юношества открылась звучащая выставка «Взойдет звездою русский рок».

Экспонатами стали старые пластинки. По мнению организаторов выставки, винил - это не только музыка, сказки или радиоспектакли, но и целый слой культуры, на котором выросло несколько поколений людей.

У гостей библиотеки есть возможность прослушать хиты родоначальников этого направления в нашей стране: Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, групп «Алиса», «Автограф», «Наутилус Помпилиус», «Ария» и многих других. Кроме того, на полках можно найти записи песен Александра Башлачева и Сергея Курехина.

«Выставка будет работать до 20 октября в зале делового и досугового чтения», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.