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Культура

В Пензе открылась выставка виниловых пластинок с русским роком

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В Пензенской областной библиотеке для детей и юношества открылась звучащая выставка «Взойдет звездою русский рок».

Экспонатами стали старые пластинки. По мнению организаторов выставки, винил - это не только музыка, сказки или радиоспектакли, но и целый слой культуры, на котором выросло несколько поколений людей.

У гостей библиотеки есть возможность прослушать хиты родоначальников этого направления в нашей стране: Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, групп «Алиса», «Автограф», «Наутилус Помпилиус», «Ария» и многих других. Кроме того, на полках можно найти записи песен Александра Башлачева и Сергея Курехина.

«Выставка будет работать до 20 октября в зале делового и досугового чтения», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

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Источник — фото minkult.pnzreg.ru
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Гость||

Только в Рашке до сих пор копаются в этом никому не нужном и давно умершем культурном дерьме. Ещё бы выставку тюремного шансона открыли в библиотеке, - это ж наши скрепы высокодуховные!

Гость||

Согласен, рок давно умер.

Гость||

Только уже это никому не надо. Это всё осталось в прошлой жизни.

Гость||

Детям тогда уж покажите проигрыватель для пластинок сначала. Проигрывателей уже лет 40 нет. А в библиотеке вспомнили.

Гость||

Гость писал(a):

Детям тогда уж покажите проигрыватель для пластинок сначала. Проигрывателей уже лет 40 нет.
Все продается в магазинах аудиотехники. Виниловые проигрыватели есть по цене от 15 тыс и до примерно миллиона. Все аксессуары к ним есть в продаже по всему миру. Винил уже несколько лет во всем мире на подъеме и в продажах и в производстве. По всему миру, в Москве в том числе, проходят виниловые выставки, где можно и купить в том числе.

Гость||

Гость писал(a):

до сих пор копаются в этом никому не нужном и давно умершем культурном дерьме
Ты русский рок имеешь в виду или целиком рок-музыку? Если второе, то рок издается и продается, непонятно с чего ты вынес свой вердикт.

Гость||

Гость писал(a):

Согласен, рок давно умер.
Гость писал(a):
Проигрывателей уже лет 40 нет
Вот что бывает, если смотреть только местные новости про кражу кур и пьяные мордобои.

Имя: Гость
Комментарий:

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