Пензенцы могут примерить кольчугу средневекового воина

17.06.2021 | 20:30

Уникальные артефакты, найденные на месте Золотаревского городища, сейчас можно увидеть в музее И. Н. Ульянова. Однако большая часть экспонатов - не средневековые подлинники. Оружие, украшения, одежда были воссозданы исследователями.

Пензенец Андрей Давыдов много лет увлекается кольчугами. Трудно поверить, но чтобы понять, как выглядела защита воина, мужчине хватило одного древнего колечка, привезенного из Золотаревки. Оно стало образцом.

«Стал искать инструменты, какими мог работать древний мастер, - XII век все-таки, а то и пораньше! Долго думал, пришлось резать на руках, экспериментировать, калить матрицы. Оказалось, все просто: были матрица, специально зажатый ударник и кувалда», - рассказал мастер военно-исторического клуба «Засека».

Кольчуга получилась такой, что сам участник боя не смог бы отличить, где его собственный доспех, а где - сделанный в XXI веке. Это новое направление работы в исторической реконструкции - так называемая экспериментальная археология.

«Сразу скажу: я не со всем согласен. Но люди провели эксперименты, изучили каждую железку, каждую пластинку и стоят на своем», - прокомментировал доктор исторических наук Геннадий Белорыбкин.

Восстановлен и вид воинского шатра. Предположительно, веке в VIII или XIII в таких могли жить участники походов.

Правила «Руками не трогать» и «Не фотографировать» на эту музейную экспозицию не распространяются. Действует контактная зона, кольчугу можно даже примерить, если хватит сил - доспех тяжелый.

Собравшиеся на официальном открытии чиновники и ученые подчеркнули: Золотаревское городище будет развиваться как ключевой туристический проект Пензенской области. Одноименный фестиваль в 2021 году состоится и продлится дольше обычного.

«День для зрителей - 29 августа, а 28-е - день для самих реконструкторов с их лагерем, боями, игрищами, ремеслами и прочим», - проинформировал директор Пензенского краеведческого музея Александр Сердцев.