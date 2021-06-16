Студенты Пензенского колледжа искусств сдали творческий экзамен

16.06.2021 | 20:45

Студенты отделения сольного и хорового народного пения Пензенского колледжа искусств дали экзаменационный концерт, к которому шли два года. В 2020-м из-за ситуации с распространением коронавируса выступления не было. И вот звездный час настал и для выпускников, и для тех, кто продолжит обучение.

«До этого очень сильно трясло, сейчас немножко успокоились, но впереди ожидается еще спектакль, поэтому снова стресс нарастает», - поделилась студентка Пензенского колледжа искусств Анна Малянова.

Выпускники - их пятеро - к испытанию подготовились основательно. Вместе со своими друзьями с младших курсов они представили музыкальный спектакль «Под облаками».

«В нашей программе четыре части. Первая - очень древняя, вторая - советский колхоз, третья - заводская реальность 60-70-х годов, четвертая часть современная. Мы соединили русскую народную традицию с английскими песнями», - рассказала руководитель хора Татьяна Кондратьева.

В таком творческом ключе прошла защита дипломов у ребят, которые в 2021 году, закончив обучение в колледже, отправятся в большую артистическую жизнь.