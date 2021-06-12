В Пензе к юбилею В. Г. Белинского открылась выставка его вещей

12.06.2021 | 17:30

К 210-летию со дня рождения Виссариона Белинского в Литературном музее открылась выставка личных вещей критика. Здесь есть даже такие, что хранились далеко за пределами Пензы.

«Мы переходим на межрегиональное сотрудничество. Сегодня здесь не только экспозиция, которой располагает наш музей, но к нам приехали и гости», - сообщил врио заместителя министра культуры и туризма области Ильдар Мавлюдов.

Представители музея-заповедника Ивана Тургенева, друга критика, предоставили экспонаты из своих фондов.

«Если бы не знакомство с Белинским, если бы не мудрая поддержка первых литературных опытов Тургенева, возможно, мир бы и не узнал его как писателя. Участие в этой выставке для нас - осязаемое и зримое свидетельство связи между Тургеневым и Белинским», - отметила заместитель директора музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Ирина Никишонкова.

Критик родился не в Пензенской губернии, но именно Чембар стал для него родным. Сюда его семья переехала, когда он был еще маленьким. О дальнейшей жизни Белинского рассказывают картины, написанные в 1840-х годах.

«Выставка призвана снять наконец-то с Виссариона Григорьевича прибитый к нему ржавыми гвоздями ярлык писателя-революционера», - подчеркнула сотрудник Литературного музея Татьяна Кайманова.

В экспозиции представлены фотографии жены критика, его потомков, книги и личные вещи: карандаш, часы и трость, набалдашник которой выполнен в виде головы кардинала Ришелье.

А все дело в том, что в 1840-е годы вышли романы Александра Дюма о мушкетерах, которые Виссарион Григорьевич очень полюбил.