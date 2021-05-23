Студия свободного танца «Рай» показала пензенцам новые номера

23.05.2021 | 20:20

«Нам все на свете интересно» - так называется концерт студии свободного танца «Рай».

«Наша программа включает 14 номеров. Из них 6 - это новые постановочные работы 2021 года. Можно сказать, премьеры, но уже успевшие себя зарекомендовать на конкурсах городского, областного и даже всероссийского масштаба», - рассказала руководитель студии Диана Сайфутдинова.

Студия была основана в 2012 году и состояла из 25 человек, сейчас насчитывается свыше ста участников.

«Наш коллектив был создан на базе 11-й школы, и мы являемся выездным классом детской школы искусств № 8», - добавила Диана Сайфутдинова.

Диана Каграманова танцует в коллективе недавно, это ее первое участие в большом концерте.

«Перед выходом на сцену у меня был страх. Но потом я перестала бояться, потому что мы уже вышли», - поделилась девочка.