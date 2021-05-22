Гости «Сурского Яра» смогут сплести кольчугу и пройтись в хороводе

22.05.2021 | 13:46

В Пензенской области открыт прием заявок участие в этнокультурном фестивале «Сурский Яръ», который пройдет 27 июня в селе Истоки Мокшанского района.

Участниками фестиваля станут ремесленники, мастера народных промыслов, травники, творческие коллективы. Гостей праздника ждут ярмарка народных умельцев, концертные номера и интерактивные забавы.

На площадке «Сурские витязи» дружинники студии сценического фехтования «Бранд» проведут бой на мечах и на тямбарах между зрителями, члены клуба исторической реконструкции «Застава» научат желающих плести кольчугу и обращаться со средневековым холодным оружием. Для всех участниц фестиваля пройдет конкурс «Сурская краса», в котором девушки и женщины разного возраста продемонстрируют свои вокальные и хореографические спообности.

Также запланированы старинные обряды, игры, тренинги, соревнования по гиревому спорту, метанию копий, стрельбе из лука, а также хороводы, мастер-классы по плетению венков, конкурс на лучший народный костюм.

«Принимаются заявки от представителей творческих коллективов, национальных автономий, общин, ремесленников, культурно-досуговых организаций, предприятий общепита, клубов исторической реконструкции», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.