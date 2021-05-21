Учащиеся колледжа искусств выступили с отчетным концертом

21.05.2021 | 19:23

Учащиеся отделения музыкального образования Пензенского колледжа искусств дали отчетный концерт. Для них он стал особенным не только потому, что к нему готовились целый год.

«Это возрождение традиций, имеющих более чем вековую историю. Я так думаю, что уже ни для кого не секрет, что с 1 сентября мы становимся отдельным учебным заведением, возвращаем себе имя Архангельского и в 2022 году отмечаем 140-летний юбилей. В этот очень знаковый момент решили показать, что мы есть и можем громко заявить о себе», - сообщила начальник отделения музыкального образования Пензенского колледжа искусств Елена Севастьянова.

Для зрителей выступили лучшие учебные концертные коллективы и солисты. У музыки нет границ: на итальянском языке спел неаполитанскую песню китайский студент, который обучается в Пензе.

«Ребята показывают свою программу, которую они в течение года оттачивали, отрабатывали. А мы, вокалисты, которые на четвертом курсе, показываем свои умения, также и другие – скрипачи, пианисты. У нас замечательный оркестр», - рассказала учащаяся Пензенского колледжа искусств Вероника Агеева.