Руководителя студии «Росток» поздравили с 80-летием

10.05.2021 | 19:20

Участники театральной студии «Росток» чествовали своего бессменного руководителя Елену Иванову в день ее 80-летия.

Она родилась в семье режиссеров театра и с самого детства связала свою жизнь с искусством. С 8 лет она уже играла на сцене. Успешно окончила театральный институт и в 1979 году создала творческую студию «Росток».

«Я считаю, что театр - это такое чудо! Лучше не придумаешь для воспитания детей», - рассказала руководитель театральной студии «Росток» Елена Иванова.

За 41 год существования студии тысячи людей, прошедших через него, смогли выбрать свой жизненный путь.

«И врачи, и предприниматели, и актеры, и на телевидении много ребят работает. В драмтеатре - шесть человек моих ребят», - отметила руководитель студии.

Елена Иванова продолжает воспитывать новое поколение артистов.