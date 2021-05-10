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Культура

Руководителя студии «Росток» поздравили с 80-летием

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Участники театральной студии «Росток» чествовали своего бессменного руководителя Елену Иванову в день ее 80-летия.

Она родилась в семье режиссеров театра и с самого детства связала свою жизнь с искусством. С 8 лет она уже играла на сцене. Успешно окончила театральный институт и в 1979 году создала творческую студию «Росток».

«Я считаю, что театр - это такое чудо! Лучше не придумаешь для воспитания детей», - рассказала руководитель театральной студии «Росток» Елена Иванова.

За 41 год существования студии тысячи людей, прошедших через него, смогли выбрать свой жизненный путь.

«И врачи, и предприниматели, и актеры, и на телевидении много ребят работает. В драмтеатре - шесть человек моих ребят», - отметила руководитель студии.

Елена Иванова продолжает воспитывать новое поколение артистов.

Источник — ТРК «Наш дом», Илья Шереметьев
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Гость||

От всего сердца поздравляю Елену Валентиновну!! Самое главное богатырского здоровья!! Поклон до земли ей, за ее служение людям!!!

Гость||

Внимание открыт доcтуп к базе дeвoк кoторыe любят сeкc и дaют без дeнег и pазговоpов. Зачем тpатить деньги на шлюx или уламывать на ceкс, еcли здесь дaют, пользуйcя пoка беcплатнo ----- http://bit.do/devbaz

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