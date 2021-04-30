Культура

В Пензе выставка картин Сальвадора Дали проработает до середины июля

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«Искусством я выправляю себя и заражаю нормальных людей» - эта фраза принадлежит величайшему художнику XX века Сальвадору Дали. Сюжеты его картин выходят за пределы понимания, да и писались некоторые работы далеко не традиционным способом. Например, для создания серии «Дон Кихот Ламанчский» Дали расстреливал основу для литографии из средневековой аркебузы, заряженной шариками с тушью.

«Личность необычайно яркая, необычайно впечатляющая, эпатажная даже на фоне всех ярких, эпатажных, впечатляющих художников первой половины XX века», - отметил директор Пензенской картинной галереи им К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

107 подлинных гравюр из 10 серий до середины июля будут украшать несколько залов картинной галереи. Для города событие уникальное - раньше работы Дали приезжали в Пензу лишь в составе других выставок. Теперь насладиться творчеством испанского гения можно в полной мере.

«Дали добавляет натуральное золото в каждую из работ серии «Песнь Песней» царя Соломона», - рассказала арт-директор галереи современного искусства PS Gallery Яна Кириллова (г. Санкт-Петербург).

Коллекция «Озорные сны Пантагрюэля» - одна из самых загадочных. Из 25 полотен в 24, по словам художника, спрятаны загадки, а в последней зашифрован ответ на все вопросы бытия.

Выйти за рамки возможного и оказаться внутри картин получится в мультимедийном зале «Живые сны». Произведения Дали двигаются, общаются между собой, и на мгновение можно подумать, что удалось попасть в сюрреалистичный мир, понять который, кажется, не получится никогда.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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