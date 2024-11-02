На Олимпийской аллее в Пензе заработала фотовыставка

02.11.2024 | 12:09

На Олимпийской аллее в преддверии Дня народного единства открыли фотовыставку «Россия - Пенза - Донбасс».

Она посвящена работе волонтеров, помогающих жителям Донбасса.

На открытие выставки собрались более 250 активистов молодежных организаций. Они с флагами и плакатами прошли по аллее, скандируя: «Нас много - Родина одна!», «Единство духа - сила России!»

«Ознакомиться с работами можно до 5 ноября», - сообщили в городской администрации.

Выставочные стенды появились на Олимпийской аллее в июне 2023 года. Часть горожан этого не одобрили: сами конструкции, выполненные в темно-сером цвете, люди назвали надгробными плитами, а их размещение на аллее вызвало негодование у тех, кто давно просит оставить лес в покое.