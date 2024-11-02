Сетевое издание|18+|Суббота|2 ноя 2024|12:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На Олимпийской аллее в Пензе заработала фотовыставка

Печать
Telegram

На Олимпийской аллее в преддверии Дня народного единства открыли фотовыставку «Россия - Пенза - Донбасс».

Она посвящена работе волонтеров, помогающих жителям Донбасса.

На открытие выставки собрались более 250 активистов молодежных организаций. Они с флагами и плакатами прошли по аллее, скандируя: «Нас много - Родина одна!», «Единство духа - сила России!»

На Олимпийской аллее в Пензе заработала фотовыставка

«Ознакомиться с работами можно до 5 ноября», - сообщили в городской администрации.

Выставочные стенды появились на Олимпийской аллее в июне 2023 года. Часть горожан этого не одобрили: сами конструкции, выполненные в темно-сером цвете, люди назвали надгробными плитами, а их размещение на аллее вызвало негодование у тех, кто давно просит оставить лес в покое.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Пензы
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте