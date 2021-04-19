Сетевое издание|18+|Понедельник|19 апр 2021|13:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Дождь |

Культура

В Пензе воссоздадут музыкальный колледж имени Архангельского

Печать

В Пензе воссоздадут музыкальный колледж имени А. А. Архангельского. Соответствующее решение принял врио губернатора Олег Мельниченко.

В 2013 году учебное заведение было включено в состав колледжа культуры и искусств. С 1 сентября 2021-го оно вновь начнет работать самостоятельно.

Кто возглавит колледж, пока не сообщается.

«Классы для профессионального обучения пианистов, скрипачей, виолончелистов и певцов были открыты при пензенском отделении Русского музыкального общества 24 сентября 1882 года. Первым директором стал выпускник Петербургской консерватории, композитор и теоретик Михаил Илларионович Костромитинов.

В 1918 году музыкальные классы переименовали в Народную консерваторию. В 1920-х годах название менялось еще дважды. Сначала это была музыкальная школа второй ступени, затем музыкальный техникум. В 1934-м он поменял свой статус на училище. С 2002 года училищу было присвоено имя Александра Андреевича Архангельского, выдающегося хорового дирижера и композитора», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

И пединститут воссоздадут? Там Мельниченку учили?

Гость||

Вот и хорошая новость!

Гость||

Гость писал(a):

Вот и хорошая новость!
А что хорошего то? И сейчас учатся, только в ПУКИ

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте