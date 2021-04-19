В Пензе воссоздадут музыкальный колледж имени Архангельского

19.04.2021 | 13:01

В Пензе воссоздадут музыкальный колледж имени А. А. Архангельского. Соответствующее решение принял врио губернатора Олег Мельниченко.

В 2013 году учебное заведение было включено в состав колледжа культуры и искусств. С 1 сентября 2021-го оно вновь начнет работать самостоятельно.

Кто возглавит колледж, пока не сообщается.

«Классы для профессионального обучения пианистов, скрипачей, виолончелистов и певцов были открыты при пензенском отделении Русского музыкального общества 24 сентября 1882 года. Первым директором стал выпускник Петербургской консерватории, композитор и теоретик Михаил Илларионович Костромитинов.

В 1918 году музыкальные классы переименовали в Народную консерваторию. В 1920-х годах название менялось еще дважды. Сначала это была музыкальная школа второй ступени, затем музыкальный техникум. В 1934-м он поменял свой статус на училище. С 2002 года училищу было присвоено имя Александра Андреевича Архангельского, выдающегося хорового дирижера и композитора», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.